Movimento vai entregar análises sobre transformação digital ao governo

O Movimento Brasil Competitivo (MBC) e a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo (FPBC) vão entregar ao governo federal três documentos com análise aprofundada de cenários e recomendações estratégicas para enfrentar desafios relacionados à transformação digital.

Prestes a ser finalizados, os relatórios cobrem temas como inteligência artificial, futuro do trabalho e digitalização de governos e serão entregues a partir de 1º de outubro.

A diretora-executiva do MBC, Tatiana Ribeiro, afirma que os materiais contaram com a participação ativa de especialistas em políticas públicas, representantes do setor produtivo, líderes do setor público e organizações setoriais.

“Reunimos vozes influentes para estruturar propostas que realmente impactem a transformação digital e a redução do ‘custo Brasil’. Nosso objetivo é oferecer soluções práticas que promovam inovação e aumentem a competitividade global do Brasil”, diz.

Continua após a publicidade

O documento “Inteligência Artificial: Vetor para Competitividade” discute como transformar o Brasil em um líder global em IA responsável. No “Futuro do Trabalho: desafios e oportunidades de uma economia digitalizada”, os especialistas sugerem como preparar a força de trabalho para as profissões emergentes.

Já o terceiro documento, “Potencializando o uso das Infraestruturas Públicas Digitais no Brasil”, aborda a urgência do avanço das infraestruturas digitais dos governos.

Entre os destinatários dos documentos estão o secretário de Governos Digitais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Rogerio Mascarenhas, o secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República, Paulo Pereira, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.