Moraes usa postagem no X para notificar Elon Musk sobre decisão

Diante da decisão deliberada do X, a rede social de Elon Musk, de ignorar decisões do ministro Alexandre de Moraes, o relator das investigações contra o bolsonarismo no STF decidiu adotar um procedimento incomum na Corte.

O perfil oficial do STF no X postou uma notificação assinada por Moraes dando 24 horas para que Elon Musk informe o responsável pela rede no Brasil e apresente comprovação de que cumpriu as ordens judiciais da Corte.

Se Musk não atender ao despacho de Moraes, o ministro diz que o X será suspenso no Brasil.

“A Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceder à INTIMAÇÃO por meios eletrônicos de ELON MUSK, da decisão proferida nos autos em epígrafe em 18/8/2024, que determinou a indicação, em 24 (vinte e quatro) horas, do nome e qualificação do novo representante legal da X BRASIL em território nacional, devidamente comprovados junto a JUCESP , sob pena de IMEDIATA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA REDE SOCIAL “X” (antigo Twitter) até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei nº. 12.965/14”, diz o despacho de Moraes