Moraes manda prender blogueiros bolsonaristas em ação que mira senador

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra blogueiros bolsonaristas envolvidos em ataques contra a Corte. A ação ocorre na investigação contra o senador Marcos do Val.

O senador bolsonarista e os outros alvos da ação desta quarta são investigados por atacar policiais federais e o Supremo Tribunal Federal em postagens nas redes sociais. Ele teve as contas bloqueadas em 50 milhões de reais e também foi alvo de bloqueio em perfis de redes sociais.

A Operação Disque 100, segundo a PF, busca “desarticular estrutura voltada a obstruir investigações que apuram a existência e funcionamento de organizações criminosas, mediante divulgação de dados protegidos e corrupção de crianças e adolescentes”.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e nove medidas cautelares diversas da prisão, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e no Distrito Federal. Foram expedidos ainda, dois mandados de prisão preventiva — contra os bloqueiros bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Allan dos Santos — , que não foram cumpridos nesta data pois os alvos se encontram no exterior.

“No curso da investigação foram identificadas ações voltadas a expor e intimidar policiais federais e seus familiares, que atuam em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, como forma de causar embaraço às apurações. Para tanto, os investigados chegaram a empregar crianças e adolescentes e seus perfis em redes sociais para a prática das condutas, valendo-se de sua condição de menoridade para ocultar sua verdadeira autoria”, diz a PF.

Durante o cumprimento das medidas, perfil em rede social vinculado a adolescente realizou postagem alertando para a presença de policiais em sua residência enquanto a adolescente ainda se encontrava sob repouso, indicando sua efetiva utilização por maiores de idade, inclusive responsáveis legais, para a realização das condutas de obstrução das investigações.

Antecipadamente, foi determinado judicialmente o bloqueio das redes sociais da adolescente como forma de fazer cessar os crimes, contudo, em razão do descumprimento da medida por uma das redes sociais, a conta continua ativa.

A pedido da Polícia Federal, as diligências estão sendo cumpridas em conjunto com o Conselho Tutelar da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, com a finalidade de dar a mais ampla proteção aos menores envolvidos.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de corrupção de menores, divulgação de segredo e embaraço à investigação sobre organização criminosa.

O Disque Direitos Humanos – Disque 100 é um serviço de utilidade pública do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, conforme previsto no Decreto nº 10.174, de 13 de dezembro de 2019, destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, especialmente as que atingem populações em situação de vulnerabilidade social, como crianças e adolescentes.

