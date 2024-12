Moraes libera ida de Bolsonaro a velório da mãe de Valdemar Costa Neto

A defesa de Jair Bolsonaro pediu, nesta terça, autorização do ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente seja liberado a comparecer ao velório da mãe de Valdemar Costa Neto, em Mogi das Cruzes (SP). Moraes acatou o petido do ex-presidente.

“Em face da excepcionalidade do pedido e da afirmação da defesa (“comprometendo-se o peticionário a não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso”), nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO JAIR MESSIAS BOLSONARO a manter contato com o investigado VALDEMAR COSTA NETO, nos citados velório e sepultamento que acontecerão, respectivamente, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e no Cemitério São Salvador, no município de Mogi das Cruzes/SP, na data de hoje, 3/12/2024”, decidiu Moraes.

Leila Caran Costa, 99 anos, morreu na madrugada desta terça. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Bolsonaro, como se sabe, está proibido de manter contato com Valdemar e outros investigados nos inquéritos do STF. O ex-presidente, segundo sua defesa, deseja confortar o aliado nesse momento difícil.

