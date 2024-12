Moraes afasta parentes do governador do Maranhão de cargos na Assembleia

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu a nomeação de três familiares do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), em cargos na Assembleia Legislativa do Estado (Alema).

Ao constatar que diversos deputados têm parentes lotados em cargos no governo estadual, Moraes afirmou que a situação configura nepotismo cruzado.

A decisão atende a uma reclamação ajuizada pelo Solidariedade. Veja, abaixo, os familiares de Brandão cujas nomeações em cargos na Assembleia foram suspensas pelo ministro do Supremo:

Marcus Barbosa Brandão , irmão de Carlos Brandão, nomeado como diretor de Relações Institucionais;

Camila Correia Lima de Mesquita Moura , cunhada do governador, nomeada como diretora Legislativa;

Jacqueline Barros Heluy, sogra do sobrinho de Brandão, nomeada como diretora de Comunicação Social.

Moraes também menciona os seguintes deputados estaduais com parentes no governo Brandão:

Francisco Nagib (PSB) – sua esposa, Agnes Sales Bacelar Oliveira , é subsecretária de Articulação Política;

Ricardo Rios (PCdoB) – sua irmã Diana Ribeiro Pearce Guimarães é assessora especial da Secretaria de Educação;

Ana do Gás (PCdoB) – seu irmão Paulo Silas Pereira Silva é assessor sênior da Secretaria de Saúde;

Leandro Bello (Podemos) – André Bello de Sá Rosas Costa é adjunto da Representação do Vice-Governador e Ana Carolina Ferraz Castilho Bello é assessora clínica da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH). O deputado não informou os parentescos.

