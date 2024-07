Ministros projetam percorrer biomas para escutar propostas sobre o clima

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, vão percorrer todos os biomas brasileiros para escutar propostas para o Plano Clima Participativo. A programação inicial é que sejam nove viagens.

Macêdo é responsável por uma plataforma digital que já está colhendo sugestões dos brasileiros para uma política nacional de enfrentamento às mudanças climáticas.

As dez propostas populares mais votadas em cada um dos 18 eixos do Plano Clima Participativo, nas plenárias e na plataforma vão ser analisadas pelo time técnico do Ministério do Meio Ambiente e podem ser integradas ao documento do Plano Clima. Uma prévia dessa nova política deve ser apresentada pelo Brasil na Cop-29.

Em alguns biomas, como a Amazônia, pode haver mais de uma plenária. A ideia é escutar a população para elaborar estratégias para o combate à crise climática, em uma dinâmica parecida com o Plano Plurianual Participativo, capitaneado no ano passado pela ministra Simone Tebet, do Planejamento.

As propostas do PPA Participativo foram amplamente aprovadas pelo Congresso. A escuta da população deu origem a 84,5% das políticas públicas até 2027.