Ministros do STF emitiram mais de 55 mil decisões no semestre

Os ministros do STF entraram no período de recesso de julho com mais de 55.000 decisões assinadas nos primeiros seis meses do ano.

Abril, com 11.438 despachos — individuais e colegiados –, foi o mês mais produtivo na Corte.

Presidente da Corte, o ministro Luis Roberto Barroso foi responsável por mais de 23.000 decisões. O segundo ministro que mais despachou foi Alexandre de Moraes, com 4.482 decisões. Na sequência, André Mendonça aparece com 3.777 decisões, fechando os três primeiros.

Na maioria dos casos, os ministros do Supremo analisaram recursos que chegaram ao tribunal: 34.200. As decisões originárias somam 21.052.

O STF recebeu, nessa primeira metade do ano, mais de 40.493 processos e baixou ao arquivo outros 40.871 processos.