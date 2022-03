Ministro escapou de divulgar propaganda com garota de programa no governo

No governo de família de Jair Bolsonaro, Gilson Machado, o chefe do Turismo, escapou de uma boa. Um órgão ligado à pasta dele fez uma campanha publicitária com influencers da América Latina.

Na hora de aprovar a primeira versão, alguém notou: uma das moças na cena, com muitos seguidores no Uruguai, era, na verdade, garota de programa. O trabalho foi refeito e divulgado no início do ano — sem a moça. Que pecado.