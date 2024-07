Ministro e chefe do Comitê Olímpico tomam café da manhã na Câmara

O ministro dos Esportes, André Fufuca, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley Teixeira, vão participar de um café da manhã no Salão Nobre da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira.

O convite foi feito pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, presidente da Comissão dos Esportes da Casa. A adida do esporte da Embaixada da França no Brasil, Julie Maraval, também irá participar do encontro, que ainda deve contar com Ricardo Eichenberg, CEO da NSports, plataforma de streaming esportivo, responsável pelo Canal Olímpico do Brasil.

O senador Romário Faria, presidente da Comissão de Esporte do Senado, e o ministro-chefe da Secom, Laércio Portela Delgado, também foram convidados, mas a presença é incerta.

A partir do dia 18 de julho, as delegações brasileiras viajam a Paris para as Olimpíadas. Os jogos iniciam no próximo dia 26 e vão até 11 de agosto.