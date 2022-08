Ministro da Defesa quer nova reunião com Moraes por ‘teste de integridade’

Após a reunião que tiveram no TSE nesta terça-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, sugeriu ao ministro Alexandre de Moraes uma nova conversa, em data que ainda precisaria ser marcada.

O general e o presidente da Corte conversaram sobre as propostas das Forças Armadas para o que os militares consideram o aperfeiçoamento da segurança e da transparência do processo eleitoral.

O objetivo do ministro do governo Bolsonaro é tentar convencer Moraes para que o tribunal adote, ainda nas eleições desse ano, o chamado “teste de integridade”, que segundo o Ministério da Defesa poderia aumentar a confiabilidade na exatidão do sistema das urnas eletrônicas — atacadas com frequência pelo presidente Jair Bolsonaro.