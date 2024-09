Ministro da Agricultura recebe bombeiros para falar das queimadas no campo

Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro recebeu, nesta terça, representantes do Corpo de Bombeiros para discutir medidas de enfrentamento aos incêndios florestais nas propriedades rurais do país.

Entre os participantes da reunião estavam o secretário-executivo do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, tenente-coronel Diego Alves Batista, e o coronel Aluisio Metelo Júnior, que assumirá a presidência do Comitê de Gestão dos Incêndios Florestais do Brasil.

Os bombeiros falaram da importância da instituição nas ações de proteção das áreas atingidas e controle do fogo e apresentaram possibilidades de parcerias para ampliar as frentes de atuação.

Uma das ações em curso no ministério envolve a aquisição de caminhões pipa equipados com bombas para combate a incêndios que poderão ser disponibilizados aos estados, municípios e consórcios. De acordo com Fávaro, o maquinário deve atuar como um importante aliado na agilidade do combate aos incêndios.

E, ainda, uma nova linha de crédito, com juros que podem chegar a 3% ao ano, está sendo desenvolvida para que os produtores rurais possam investir em equipamentos para controlar possíveis focos de incêndio nas áreas rurais.

“Não há ninguém melhor que o Corpo de Bombeiros para a formação dessas brigadas”, disse Fávaro.