Ministério doa R$ 110 milhões em equipamentos para identificação balística

O Ministério da Justiça e Segurança Pública concluiu nesta terça-feira a doação de 109,6 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública em equipamentos de Sistema de Identificação Balística aos estados e Distrito Federal.

A tecnologia permite relacionar crimes cometidos com a mesma arma, uniformizar procedimentos e integrar nacionalmente os crimes investigados pelas polícias estaduais e federal.

O objetivo dos equipamentos é integrar os dados e fortalecer a atividade pericial, inclusive com o mapeamento de áreas com atuação de organizações criminosas que agem em grandes perímetros, além de auxiliar regiões com alta incidência de homicídios.

Vinculado ao Projeto Sistema Nacional de Análise Balística, o SIB visa conectar todas as unidades da Federação e a Polícia Federal por meio de um Sistema que compara munições (projéteis e estojos) oriundas de armas de fogo utilizadas em crimes e armazenadas no Banco Nacional de Perfis Balísticos.

Para a diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, a doação “permite aperfeiçoar as políticas públicas para a redução de homicídios e o enfrentamento de facções criminosas por meio do aparelhamento pericial.”