Ministério do Meio Ambiente faz acordo pela conservação da água no Cerrado

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) assinaram um acordo com o Instituto Cerrados pela elaboração de um mapa identificando as áreas prioritárias para a conservação de água no bioma no Centro-Oeste.

“O Cerrado é a nascente de oito das 12 bacias hidrográficas do país, que fornecem água para milhões de brasileiros. No entanto, o desmatamento e as mudanças climáticas já causam impactos preocupantes”, afirma Yuri Salmona, diretor-executivo do Instituto Cerrados.

De acordo com o especialista, o início da temporada de chuvas no bioma está atrasando de 36 a 56 dias, e a temperatura média subiu um grau Celsius, reduzindo a vazão dos rios em média em mais 15%, “gerando cenários futuros preocupantes que exigem instrumentos de planejamento e gestão, que colaborem com outras políticas públicas”.