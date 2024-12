Ministério da Saúde lança nova campanha sobre atenção primária no SUS

O Ministério da Saúde lança, nesta quinta, uma nova campanha publicitária para reforçar a expansão da atenção primária no Sistema Único de Saúde. Trata-se da principal porta de entrada da rede pública no país. Com a ação, o governo quer reforçar o investimento em uma assistência de bairro em bairro, de casa em casa.

A pasta reforça a importância de retomada da estratégia, viabilizando o cuidado às pessoas que precisam, com atendimento em saúde perto de suas casas. O novo modelo volta a valorizar as visitas domiciliares, na casa da população. O horário de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde também será ampliado até 22 horas. A estratégia da atenção primária, segundo a pasta, estará integrada com a atenção especializada, por meio do Programa Mais Acesso a Especialistas, também lançado em 2024.

Além disso, a meta do Ministério da Saúde é criar, por ano, até 2026, 2.360 Equipes de Saúde da Família, 3.030 Equipes de Saúde Bucal e 1.000 multiprofissionais. Com isso, a previsão é chegar em 80% na cobertura de pessoas com acesso e atendimento de qualidade na Atenção Primária.