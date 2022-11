Ministério da Justiça fecha acordo para combater tráfico de pessoas

A pouco mais de um mês do fim do governo Bolsonaro, o chefe do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, assinou nesta terça um acordo de cooperação com o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral da República, Augusto Aras.

O objetivo do ato, publicado nesta quarta no Diário Oficial da União, é estabelecer uma parceria para “colaboração e cooperação no desenvolvimento de ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas”. O acordo tem vigência de três anos.