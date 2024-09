Ministério da Justiça faz reunião para discutir segurança na região Norte

O Ministério da Justiça e Segurança Pública fará nesta quarta-feira, 4, uma reunião técnica com autoridades federais para discutir políticas e estratégias de segurança pública na região Norte.

Na ocasião, serão articuladas ações integradas e definidas estratégias conjuntas para enfrentar a criminalidade e a violência que afetam a região conhecida como “Consórcio Amazônia Legal”, isto é, aquela formada pelos nove estados amazônicos.

As pautas tratadas estarão relacionadas à valorização do profissional de segurança pública, ao aumento de investimento em tecnologia para o enfrentamento às organizações criminosas e ao fortalecimento das políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher.

Os secretários estaduais de segurança pública dos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, de Roraima e do Tocantins serão recebidos no ministério pelos titulares da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, da Secretaria Nacional de Justiça, da Secretaria de Acesso à Justiça e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos.