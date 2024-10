Michelle Bolsonaro vai pedir votos a candidatos do PL no segundo turno

Presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai dar um giro por cidades do Rio Grande do Sul, na próxima semana — entre os dias 14 e 15 –, para pedir votos a candidatos bolsonaristas que disputam o segundo turno em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul e Pelotas.

Quem organiza o roteiro de Michelle entre as cidades gaúchas é o deputado Zucco (PL-RS). “O PL já teve um desempenho muito positivo no primeiro turno nessas cidades, que são os maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul. Michelle atendeu nossos pedidos porque sabe a importância desse momento”, diz.

Betina Worm (vice de Sebastião Melo em Porto Alegre), Airton Souza (Canoas), Scalco (Caxias do Sul) e Marciano Perondi (Pelotas) são os candidatos do PL que disputam o segundo turno nas cidades gaúchas.