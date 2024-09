Meio Ambiente prevê gasto milionário com eventos em Brasília

Sem dinheiro para contratar brigadistas, equipar servidores para combater os incêndios florestais no país e reestruturar a carreiras do setor, o Ministério do Meio Ambiente decidiu gastar 3 milhões de reais com a contratação de uma empresa de eventos para realizar coqueteis em Brasília.

A relação de itens cita estrutura para grandes eventos, com direito a todo tipo de equipamento e de profissionais para atender agendas de alto nível: motoristas, tradutores, garçons, fotógrafos, coperias, eletrecista, designer gráfico, mestre de cerimônia bilingue, recepcionistas, seguranças… O cardápio é para brunch, coquetel, almoço e jantar, entre outros mimos.

No caso do coquetel, o cardápio citado tem “suco de fruta, refrigerante, coquetel de frutas e até 10 tipos dos seguintes itens: canapés frios variados, mousse de gorgonzola, mousse de salmão, folhados de bacon com ameixa, mini-quiche de espinafre, pastel assado de camarão, trouxinhas de palmito, tarteletes com creme de bacalhau, tarteletes com creme de aspargos, delícia de queijo, cascatas de ovos de codorna com molho americano, croquetes de frangos com catupiry”.

O contrato da pasta de Marina Silva é na modalidade de demanda, o que indica que nem todo o recurso previsto no negócio poderá ser consumido, ainda que haja essa previsão de reserva: “Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços de assessoria, abrangendo planejamento operacional, dimensionamento, organização, acompanhamento, supervisão e execução contemplando administração, logística e infraestrutura de eventos institucionais promovidos pelo Ministério do Meio Ambiente, no Distrito Federal, por demanda”.