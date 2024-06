Médica bolsonarista Nise Yamaguchi tenta criar organização e governo nega

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Justiça indeferiu o pedido do Instituto Nise Yamaguchi para a entidade se tornar uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A classificação facilitaria o acesso a verbas públicas e privadas.

De acordo com a negativa, publicada no Diário Oficial de quarta-feira, a entidade social não está adequada aos requisitos exigidos pela lei. O Instituto pode apresentar recurso em até 60 dias.

Durante a pandemia, Nise Yamaguchi foi uma voz ativa em defesa do tratamento de Covid-19 com cloroquina. Ela foi convidada pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, a participar do comitê de crise.