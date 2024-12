MDB prepara o terreno para 2026 com nomes vindos de sua Juventude

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de eleger 88 prefeitos, 62 vice-prefeitos e 1.261 vereadores este ano, a Juventude do MDB é um dos trunfos do partido para as eleições majoritárias de 2026.

Entre os emedebistas egressos da ala jovem da sigla estão os vice-governadores Daniel Vilela (Goiás), Gabriel Souza (Rio Grande do Sul), Jade Romero (Ceará), Thiago Pampolha (Rio de Janeiro) e Walter Alves (Rio Grande do Norte).

Outro nome formado na escola de líderes do MDB é Igor Normando, que vai assumir a prefeitura de Belém (PA) no ano que vem e, com ela, o papel de anfitrião da próxima conferência do clima da ONU, a COP30.

Segundo o presidente da Juventude do MDB, Leonardo Resende, a escola de líderes é uma ideia do chefe nacional do partido, Baleia Rossi, por meio da qual a sigla “vem se restabelecendo e se oxigenando”.

Três emedebistas que são vice-governadores devem assumir a titularidade dos Executivos estaduais no primeiro semestre de 2026, com possibilidade de disputar a reeleição para governar pelos quatro anos seguintes ou buscar uma vaga no Senado.

