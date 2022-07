MDB lulista já tem data para trair Simone Tebet no Nordeste

O MDB vai oficializar (acompanhe ao vivo a reunião) nesta quarta a candidatura de Simone Tebet ao Planalto, mas nem a convenção nacional será capaz de garantir tranquilidade à senadora na disputa presidencial.

Já no sábado, o diretório emedebista do Ceará vai impor a primeira traição à presidenciável: os emedebistas, liderados por Eunício de Oliveira — um apoiador declarado de Lula –, farão uma convenção estadual casada com o PT e com a presença do presidenciável petista.