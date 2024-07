MDB de Nunes vai dar o troco no PSDB por lançar Datena em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A decisão do PSDB de lançar Luiz Datena na disputa pela Prefeitura de São Paulo contra Ricardo Nunes terá consequências para outros tucanos no estado.

O MDB, partido do prefeito, vai dar o troco em outras cidades importantes onde os tucanos têm candidatos. É o caso de Ribeirão Preto, onde os aliados de Nunes devem se acertar com o candidato local do PSD de Gilberto Kassab.

Em Santo André, os tucanos também perderão o apoio do MDB, que pode caminhar com o candidato do PL de Jair Bolsonaro na cidade.

Há ainda a chance de o MDB abandonar o candidato da federação PSDB-Cidadania em São Bernardo do Campo.