MDB Afro reforça apoio de Simone a Lula

O núcleo de negros do MDB emitiu uma carta de apoio a senadora Simone Tebet. O grupo reforça a posição da parlamentar em apoiar Lula no segundo turno das eleições. Nesta sexta, o candidato petista e a emedebista concederam entrevista coletiva lado a lado.

“Mesmo com críticas ao candidato do PT, Simone deposita suas esperanças diante o Estado Democrático e de Direito. Nós admiramos e apoiamos essa mulher espetacular e grande política. Nós acompanhamos a soma de propostas de nossa candidata e senadora de grande nobreza na chapa petista. Agora somos Lula no segundo turno”, disse o comunicado.

O documento lembrou do apoio do MDB Afro nas disputas anteriores de Simone. O núcleo fez campanha para a parlamentar ser presidente do Senado e no primeiro turno das eleições gerais.