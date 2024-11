Mauro Cid chega ao STF para ser ouvido por Alexandre de Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Delator das investigações que envolvem Jair Bolsonaro e outros ex-integrantes do governo passado, Mauro Cid chegou há pouco ao STF para prestar esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes, sobre as alegações da Polícia Federal de que ele teria omitido informações em sua colaboração. A audiência com Moraes é sigilosa.

A PF deve finalizar e enviar ao STF ainda nesta quinta o relatório do inquérito do plano de golpe de Estado. As últimas revelações da apuração mostram uma trama arquitetada por militares com acesso ao gabinete presidencial para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e o próprio Moraes.

Foi por causa dessas descobertas da PF, que incluem mensagens dos investigados trocadas com Cid, que o delator terá sua colaboração reavaliada.