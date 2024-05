Marinha sedia evento internacional com universidades dos EUA e Reino Unido

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Vinculado à Marinha, o Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, na Ilha do Governador, o Rio de Janeiro, vai sediar nesta terça e quarta-feira um simpósio sobre perspectivas de defesa e segurança internacional.

O evento acontece das 8h às 17h, nos dois dias, e é uma iniciativa do Corpo de Fuzileiros Navais em parceria com King’s College London (KLC), National Defense University (NDU) e Marine Corps University (MCU).

O simpósio contará com palestrantes dessas universidades, além de mostruário de viaturas e meios operativos do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.