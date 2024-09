Marina Silva vai ao Senado nesta semana falar dos incêndios florestais

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, vai participar, nesta semana, de uma audiência no Senado para prestar esclarecimentos sobre o trabalho do governo no combate aos incêndios florestais no país.

Em meio a uma escalada de incêndios florestais em biomas como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, a ministra vai falar na Comissão de Meio Ambiente, na quarta.

A audiência pública, marcada para as 10h, foi solicitada pela senadora Leila Barros (PDT-DF), presidente da comissão. O encontro busca obter informações sobre as medidas adotadas pelo governo para enfrentar os incêndios que estão ocorrendo em várias regiões do país.

“Combater incêndios e queimadas eficazmente requer uma abordagem integrada, envolvendo diferentes níveis de governo, além de parcerias com o setor privado e a sociedade civil. A audiência permitirá discutir estratégias de cooperação e coordenação entre esses atores”, afirmou Leila à Agência Senado.