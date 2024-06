Marina Silva debate racismo ambiental em São Paulo

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, participam nesta quarta-feira do lançamento do Fórum Super Cidades Educadoras Ambientais, Climáticas e Antirracistas, que acontece às 15h no campus universitário, em São Paulo.

O fórum inclui o painel “A Justiça Climática como Ferramenta de Desconstrução do Racismo Ambiental”, que reúne autoridades e especialistas para discutir como transformar a realidade de comunidades vulneráveis. A iniciativa também conta com o apoio das secretarias municipais de Mudança do Clima e de Educação da capital paulista

O ato ainda terá uma simulação de Intervenção das Brigadas de Conscientização e Intervenção Ambientais e Climáticas. O modelo, que poderá ser replicado em cidades de todo o país, consiste em uma união de jovens e adultos de regiões sujeitas a queimadas e inundações, que serão treinados por bombeiros voluntários e enfermeiros para resgates e primeiros socorros.

O primeiro grupo é composto por dez jovens da Zona Norte de São Paulo, três enfermeiras e dez profissionais especializados em resgates. A Brigada “Climáticos” é equipada com dois veículos para deslocamento, além de um jet sky, e será acionada quando as salas de monitoramento identificarem situações extremas.