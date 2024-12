Marcelo D2 lança novos álbuns e “manual prático” do samba tradicional

O cantor e compositor Marcelo D2 e sua esposa, Luiza Machado, anunciaram o lançamento de quatro novos álbuns até o carnaval de 2025. O primeiro deles, intitulado “Vol. 1: Dona Paulete”, faz homenagem à mãe do artista, Paulete Maldonado, que morreu em 2021, e contará com sete faixas, incluindo regravações de sambas que D2 vem apresentando nos shows com sua banda Um Punhado de Bamba, como “Castelo de Um Quarto Só”, “Maneiras”, “Desabafo” e a inédita “Estou Voltando”, de Almir Guineto, Adalto Magalha e José Roberto Bezerra (Capri).

Os quatro discos farão parte do projeto “Manual Prático Do Novo Samba Tradicional”. Idealizadores do projeto, D2 e Luiza vão abrir as portas da Ocupação IBORU, no Centro do Rio de Janeiro, para o público conhecer o passo a passo do processo de criação do Manual Prático.

Feito em co-autoria com a Cará Residência Artística, o projeto tem o objetivo de mostrar ao público como se deu a concepção da obra, até a música chegar no streaming, com gravações e projeções de conteúdo audiovisual.

