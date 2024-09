Marçal diz que “mulher não vota em mulher porque é inteligente”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em debate que está sendo realizado na manhã desta segunda-feira em parceria entre o UOL e a Folha, o candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou que “mulher não vota em mulher, porque mulher é inteligente”. A declaração foi direcionada à candidata Tabata Amaral (PSB).

Marçal cobrou dos outros candidatos que citassem versículos bíblicos. A candidata do PSB, então, sugeriu que ele estaria “instrumentalizando” a religião. Em resposta, Marçal disse que ela não entendia do assunto, e por isso atacou o tema, e que é a candidata com a sabedoria mais baixa.

“Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. A sabedoria envolve a experiência. E o fato de ela ficar esbravejando aqui como se fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar pra você que é mulher. Tabata, se mulher votasse em mulher, você iria ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, ela é inteligente. Se fosse assim, pobre ia votar em pobre, negro ia votar em negro”, disse Marçal.