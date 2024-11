Manoela Penna é a primeira liderança feminina na nova gestão do COB

A jornalista Manoela Penna é a primeira liderança feminina anunciada pela nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que será comandado a partir de 6 de janeiro de 2025 pelo presidente Marco La Porta e pela vice Yane Marques.

Manoela foi diretora de comunicação e marketing da entidade de 2018 a 2022. Agora, voltará a ser responsável pela área a partir da transição de gestão. Antes, comandou uma das principais agências de comunicação do meio esportivo por quase 20 anos.

Logo depois de vencerem o pleito no COB, no início de outubro, La Porta e Yane já haviam afirmado que haveria uma presença maior de profissionais mulheres em cargos de liderança no Comitê.

“Não adianta apenas apoiar a maior presença feminina em cargos que fazem a diferença apenas no discurso. Sempre disse que o importante é mostrar na prática, dar o exemplo. Teremos a primeira vice-presidente mulher da história e o primeiro cargo de liderança anunciado neste período, em que começamos a avançar até a transição, não por acaso, é também uma mulher”, disse o presidente eleito.

“Acompanhei de perto o trabalho executado pela Manoela no ciclo Tóquio, com todas as dificuldades impostas pela pandemia. Soma-se a isso os últimos anos, que ela esteve na Europa, em contato, e trabalhando, com tudo o que está sendo feito de novo e moderno nos principais países do mundo olímpico”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Apesar de a dupla eleita para o comando do COB já estar fazendo reuniões de trabalho e planejamento para o novo ciclo olímpico brasileiro, a transição de gestão começará efetivamente em 6 de janeiro. A posse deve ser realizada na semana seguinte, no dia 15.

“Voltar ao COB, podendo ajudar o movimento olímpico brasileiro nesse ciclo para Los Angeles 2028, é uma honra. Agradeço muito o convite do La Porta e da Yane e chego muito motivada para contribuir com a busca por soluções cada vez mais modernas e eficientes para o esporte olímpico do Brasil”, declarou Manoela Penna.