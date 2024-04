Malafaia promete ser duro com o STF no ato de Bolsonaro

Organizador do ato de Jair Bolsonaro em Copacabana, no domingo, o pastor Silas Malafaia diz que vai abrir o verbo contra o STF diante da multidão.

Depois de ter feito o discurso mais duro do ato na Avenida Paulista, em fevereiro, Malafaia diz que as palavras dele em São Paulo foram “água com açúcar” perto do que ele irá disparar contra Alexandre de Moraes e as investigações contra bolsonaristas na Corte.

“O que falei na Paulista foi água com açúcar perto do que vou falar em Copacabana. Não vai ser brincadeira”, diz o pastor.