Maior rede de livrarias no país fecha o ano com 121 lojas e vendas em alta

Com 13 novas lojas abertas em 2024, a Livraria Leitura chegou ao fim do ano com 121 unidades, números que a consolidaram como a maior rede de livrarias físicas no Brasil. Só no último bimestre, foram realizadas três inaugurações no estado de São Paulo e uma em Goiânia.

Presidente da empresa mineira, Marcos Teles aponta que a expectativa é registrar um crescimento de aproximadamente 10% nas vendas nas lojas que já estavam em operação, além de um aumento de 18% neste ano, considerando as novas unidades abertas.

Para 2025, o plano de expansão da rede prevê a entrega de mais dez unidades e ampliação de mais de 1 milhão de livros vendidos, fechando o ano que vem com cerca de 12 milhões de cópias comercializadas no país.

