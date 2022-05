Maestro João Carlos Martins apresenta ‘Clássicos do Rock’ em SP

O pianista e maestro João Carlos Martins apresenta, na próxima quarta, a partir das 21h, o concerto Clássicos do Rock com a Bachiana Filarmônica SESI-SP, no Teatro Santander, em São Paulo.

Em sessão única, a apresentação promete criar um diálogo entre a obra de Beethoven, com a Sinfonia n.º 5, e os sucessos do rock nacional e internacional, tais como canções de Rita Lee, Paralamas do Sucesso, Simon & Garfunkel e Queen.

Para acompanhar o maestro e a Bachiana nesta jornada, também participam o tenor Jean William e a soprano Karen Stephanie.