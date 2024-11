Macaé Evaristo vai à Colômbia pelo fim da violência contra crianças

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, vai liderar a comitiva do governo brasileiro na 1ª Conferência Global pelo Fim da Violência contra Crianças, em Bogotá, a capital da Colômbia, na quinta, 7, e na sexta-feira, 8.

O evento é promovido pelo governo colombiano, com apoio do governo da Suécia, da Unicef, da representante especial do secretário-geral das Nações Unidas sobre violência contra crianças e da Organização Mundial da Saúde, a OMS.

A comitiva do Brasil inclui representantes dos ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública, da Saúde e do Planejamento e Orçamento.

Nesta quinta, Macaé Evaristo deve participar da sessão de compromissos nacionais com autoridades de diferentes países. A expectativa é a de que a ministra anuncie o compromisso do Brasil com a eliminação da violência contra crianças em diferentes esferas.

Já na sexta, a agenda inclui participações em painéis sobre sistemas de proteção para prevenir e responder a casos de violência contra a criança e sobre o combate à violência em contextos urbanos.

A ministra ainda terá reuniões bilaterais com representantes da Suécia, do Unicef, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e com a representante do secretário-geral das Nações Unidas para violência contra crianças, Najat M’jid.