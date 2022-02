Lula volta a defender chapa com Alckmin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em entrevista na manhã desta terça-feira a uma rádio do Paraná, Lula voltou a defender uma possível chapa com Geral Alckmin como vice na disputa deste ano ao Palácio do Planalto.

O petista voltou a dizer, contudo, que ainda não é oficialmente pré-candidato e que as forças políticas que articulam seu nome na eleição irão ainda bater o martelo sobre as alianças.

Ele lembrou também que o ex-tucano ainda não tem um partido definido. Há a expectativa de que o ex-governador de SP irá se filiar ao PSB de Carlos Siqueira ou ao PSD de Gilberto Kassab.

“A arte da política é aprender a conviver na diversidade. Eu não quero um vice igual a mim porque não basta ganhar as eleições. Tem que ganhar e consertar o que foi destruído. Ainda não é certo que o Alckmin será o vice porque ele não tem nem partido politico ainda. Se ficar definido que será ele, não terei nenhum problema com isso. As nossas divergências serão colocadas de lado para colocarmos na mesa o que realmente esse país precisa e o que a gente vai fazer para esse país voltar a ser feliz”, disse Lula.

Num segundo momento, ele disse que não teria problema em dividir chapa com um outrora rival “se for para ganhar a eleição” e tirar Jair Bolsonaro no poder.