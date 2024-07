Lula vai receber ministros no Planalto para discutir plano nacional de IA

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula vai se reunir a partir das 16h30 desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, com cinco ministros e outros auxiliares para discutir o Plano Nacional de Inteligência Artificial, que vem sendo formulado nos últimos meses pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, comandado por Luciana Santos.

Além da responsável pelo projeto, participarão da agenda o vice-presidente Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Rui Costa (Casa Civil), Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde).

Também estarão na reunião o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, a secretária-executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cristina Kiomi Mori, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Cappelli, e o secretário de Governo Digital do MGI, Rogerio Souza Mascarenhas.

Em março, durante reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, no Planalto, Lula pediu para os conselheiros elaborarem uma proposta de política de IA com o objetivo de tornar o Brasil competitivo. “Se vocês tiverem inteligência de fazer a proposta, eu terei a coragem da gente criar uma política brasileira de inteligência artificial”, declarou o presidente, na ocasião.

Ele disse ainda que deseja apresentar ao mundo, durante seu discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, um projeto genuinamente brasileiro sobre o tema.

Além de tratar de inteligência artificial, o presidente receberá informações sobre a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontecerá em Brasília na semana que vem. Inicialmente, o evento estava marcado para acontecer — pela primeira vez em 14 anos — no início de junho, mas foi adiado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.