Lula vai receber grupo de atletas paralímpicos no Planalto nesta terça

O presidente Lula vai receber nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, um grupo de atletas, técnicos e dirigentes esportivos que representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris, encerrados no último dia 8. O evento está marcado para as 16h30 e terá a participação da primeira-dama, Janja da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro do Esporte, André Fufuca, além de outras autoridades.

Na França, o Brasil protagonizou a melhor campanha da sua história em uma Paralimpíada, com 89 medalhas conquistadas — 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. O país terminou pela primeira vez no top 5 da classificação geral, em quinto lugar. O número de ouros também foi recorde, superando a marca de 22 medalhas conquistadas em Tóquio, em 2021.

Todas as medalhas foram conquistadas por atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta. A delegação competiu com 280 atletas, dos quais 274 são atendidos pelo programa do governo federal atualmente.

Como nos Jogos Olímpicos, mulheres também foram destaque, com mais mais da metade das medalhas e dos ouros: foram 43 medalhas femininas e 42 masculinas, com 13 ouros das mulheres e 12 dos homens.