Lula vai participar do Círio de Nazaré em Belém, diz Padilha

O presidente Lula vai participar da celebração do Círio de Nazaré no próximo fim de semana em Belém, afirmou o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

De acordo com o ministro, Lula recebeu o convite para acompanhar a festividade católica do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

A programação do Círio começa oficialmente nesta terça-feira, com a missa de abertura na Basílica Santuário de Nazaré, e se estende até 27 de outubro.

Lula deve participar da romaria fluvial, que será no próximo sábado, no distrito de Icoaraci.

“Ele vai a Belém para uma reunião importante de apresentação dos detalhes da programação, de todo o planejamento da COP30, em Belém, acompanhado do secretário especial da COP30, que está fazendo toda a execução na parceria com o governo do estado, com a prefeitura, e deve aceitar o convite do governador Helder Barbalho para ficar em Belém durante o Círio de Nazaré. É um convite que foi feito ao presidente Lula, à primeira-dama Janja Lula da Silva, e ele deve aceitar esse convite”, afirmou Padilha.