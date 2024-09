Lula vai entregar medalha de mérito a Xuxa e Janja no Planalto

O presidente Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, vão participar nesta quarta da entrega da medalha de mérito Oswaldo Cruz, que neste ano tem como tema a vacinação. A cerimônia vai acontecer no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, e está marcada para as 16h30.

Criada em 1970, a condecoração será entregue a 22 pessoas serão condecoradas, entre elas a apresentadora Xuxa Meneghel, que participou da campanha de multivacinação do Ministério da Saúde ao lado de Zé Gotinha no ano passado, a primeira-dama Janja da Silva, a empresária Luiza Trajano, a ex-ginasta Daiane dos Santos e o influenciador e ativista anticapacitista Ivan Baron, que subiu a rampa do Planalto com Lula na sua posse.

A medalha é destinada a reconhecer pessoas ou instituições que, no campo das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a medicina, a higiene e a saúde pública em geral, tenham se distinguido de forma notável ou tenham contribuído para o bem-estar físico e mental da coletividade brasileira.

Veja a seguir a lista dos 22 beneficiados com a honraria, na categoria ouro, que consta em decreto publicado na semana passada:

APARECIDA DOS SANTOS BEZERRA, Enfermeira com atuação na saúde indígena e vacinadora no Polo Base Baía da Traição, Paraíba;

ATILA IAMARINO, Biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro;

CRISTIANA MARIA TOSCANO SOARES, Médica, Vice-Chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás (UFG) e membro do Comitê Crise Covid-19 da UFG;

DAIANE GARCIA DOS SANTOS, Ginasta e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

DORINALDO BARBOSA MALAFAIA, Deputado Federal e Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina da Câmara dos Deputados;

ESPER GEORGES KALLÁS, Diretor do Instituto Butantan;

FABIO BACCHERETTI VITOR, Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais;

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA, Deputado Federal e Presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados;

HISHAM MOHAMAD HAMIDA, Presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e Secretário Municipal de Saúde de Pirenópolis (GO);

HUMBERTO SÉRGIO COSTA LIMA, Senador da República e Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal;

IVAN BARON, Pedagogo, influenciador e ativista anticapacitista potiguar;

JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO, Juiz Titular do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e membro da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);

JOSÉ CASSIO DE MORAES, Médico e Professor Titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo;

LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES, Empresária;

MARGARETH MARIA PRETTI DALCOLMO, Pesquisadora e membro da Academia Nacional de Medicina (ANM)

MARIA DA GRAÇA XUXA MENEGHEL, Atriz, apresentadora, cantora, empresária e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

MARIO SANTOS MOREIRA, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

MEIRUZE SOUSA FREITAS, Farmacêutica e Diretora da Segunda Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

RENATO KFOURI, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e Presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

ROSANGELA LULA DA SILVA, Primeira-Dama do Brasil;

ROSILEIA MARIA DE SOUZA, Presidente da Associação do Quilombo Lagoinha, no município de Gentio do Ouro, Bahia; e

SIRLENE DE FÁTIMA PEREIRA, Enfermeira em atuação no Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

A honraria também será entregue a dez instituições:

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DAS FAVELAS (ANF);

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (Abrasco);

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (ABEn);

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (Conacs);

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (Unicef);

INSTITUTO TODOS PELA SAÚDE (ITpS);

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (Opas);

ROTARY CLUBS;

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP); e

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES (SBIm)