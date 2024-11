Lula vai abrir a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília

O presidente Lula vai visitar nesta terça-feira a abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada no Museu Nacional da República, em Brasília.

A partir das 18h, ele vai conversar com estudantes e expositores no hall do pavilhão do evento, além de visitar o estande do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, comandado por Luciana Santos.

Na sequência, participará de atos institucionais de acordos de cooperação e chamadas públicas da pasta.