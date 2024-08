Lula tenta mobilizar ministério para sair da pauta negativa de Venezuela

Angustiado com o desgaste político vivido por causa da postura assumida em relação a Nicolás Maduro, na Venezuela. Lula convocou para esta quinta uma reunião ministerial. A ideia é organizar a agenda do governo para tentar tirar o Planalto dos holofotes da crise venezuelana, assunto que mobilizou a opinião pública nos últimos dias.

Com o retorno do Congresso aos trabalhos, o governo esperava que os textos da regulamentação da reforma tributária ganhassem prioridade, mas a realidade eleitoral tem feito com que deputados e senadores sigam em ritmo lento no Legislativo.

Lula tem cobrado ministros a apresentar roteiros de viagem para que ele corra o país apoiando candidatos a prefeito da base em redutos eleitorais importantes. Essa também deve ser uma cobrança presente no encontro em que o presidente espera definir prioridades do governo para o semestre.