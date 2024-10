Lula sofre acidente doméstico e cancela ida à Cúpula dos Brics

O presidente Lula cancelou a ida à Cúpula dos Brics (grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) após sofrer um acidente doméstico neste sábado, 19, em Brasília.

Ouvido pela reportagem, o médico do presidente, Dr. Roberto Kalil, informou que Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, logo após retornar de São Paulo, onde cumpriu agenda com o candidato Guilherme Boulos (Psol). O acidente lhe causou um ferimento na cabeça, na região da nuca, onde foi constatada uma pequena hemorragia interna por meio de ressonância magnética. “Não tem segredo, não foi nada grave”, disse Kalil.

Após o atendimento, Lula foi orientado a evitar viagens de avião de longa distância.

Em boletim médico divulgado neste domingo, o Hospital Sírio-Libanês confirmou o ocorrido, dizendo que o presidente teve um “acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital”.

A viagem estava agendada para às 17h deste domingo, em direção a Kazan, na Rússia. Devido ao ocorrido, Lula irá participar da reunião por meio de videoconferência. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, o presidente terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto.