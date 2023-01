Lula se solidariza com morte de Roberto Dinamite: ‘um gigante na história’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou neste domingo Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, que morreu vítima de um câncer no intestino. Além de lembrar a potência do atacante em campo, o presidente destacou a carreira política de Roberto.

Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, entrou na vida política depois de se aposentar nos gramados. Foi eleito vereador do Rio pelo PSDB, em 1992. Em 1994, foi eleito deputado federal, e depois, reeleito quatro vezes, sendo que em 2002, 2006 e 2010 disputou o pleito pelo PMBD.

Dinamite também foi dirigente esportivo e presidiu o Vasco entre 2001 e 2008. Nos bastidores do clube de São Januário, Roberto foi o principal adversário de Eurico Miranda.

Leia a íntegra da nota do presidente:

Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna esquerda que virou apelido. E de apelido, sobrenome.

Além de grande jogador, foi também político, sendo deputado estadual por cinco mandatos e dirigente do Vasco da Gama, lutando para modernizar a gestão do clube.

Meus sentimentos aos familiares, amigos, vascaínos e admiradores de todas as torcidas de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite.

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República