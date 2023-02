Lula se reúne com presidente da Petrobras em meio à troca de diretores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula tem reunião marcada para as 17h30 desta quinta com o chefe da Petrobras, Jean Paul Prates. A conversa ocorre em meio a possível troca de diretores da estatal. Com duas indicações feitas na sexta-feira passada, a empresa pode mudar sete das oito diretorias.

Prates já havia anunciado, no início do mês, seus nomes para cinco diretorias. Na semana passada, Clarice Coppetti foi indicada para diretoria de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade e, à diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores, Sergio Caetano Leite. Todos ainda têm de ser aprovados pelo conselho.

Caso a empresa aprove as indicações para novos diretores da estatal, apenas Salvador Dahan, de Governança e Conformidade, seguirá no cargo que ocupa desde março de 2021, quando a estatal era presidida por Roberto Castello Branco.

Confira as novas indicações para as diretorias da Petrobras:

Claudio Schlosser – Diretoria Executiva de Comercialização e Logística

Joelson Falcão – Diretoria Executiva de Exploração e Produção

Carlos Travassos – Diretoria Executiva de Desenvolvimento da Produção

Augusto Barreto – Diretoria Executiva de Transformação Digital e Inovação

Clarice Coppetti – Diretoria Executiva de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade

Sergio Caetano Leite – Diretoria Executiva Financeira e de Relacionamento com Investidores

William França – Diretoria Executiva de Refino e Gás Natural