Lula recebe presidente da Itália em Brasília para visita de Estado

Lula vai receber nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Itália, Sergio Mattarella, para uma visita de Estado ao Brasil — a primeira de um italiano em 24 anos. Em junho do ano passado, o mandatário recebeu o brasileiro durante visita oficial a Roma.

Até sexta-feira, Matarella também passará pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador e pelo estado do Rio Grande do Sul, como revelou o Radar no último dia 5.

Em Brasília, ele terá uma reunião de trabalho com o brasileiro sobre estado do relacionamento bilateral entre os dois países e temas das conjunturas regional e global, como o diálogo entre a presidência brasileira do G20 e a presidência italiana do G7,a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a reforma das instituições de governança global.

Durante a visita, os dois deverão assinar um acordo de reconhecimento recíproco sobre a conversão de carteiras de habilitação e memorandos de entendimento da Embraba e da USP com a Universidade de Turim.

Considerada uma parceira estratégica do Brasil, onde hoje vivem mais de 35 milhões de descendentes de italianos, a Itália tem hoje mais de 100.000 brasileiros como residentes. Este ano comemora-se o 150º aniversário da imigração italiana no pais. Além disso, a Itália tem mais de 1.000 empresas atuando no Brasil, com cerca de 150.000 postos de trabalho.