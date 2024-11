Lula recebe governadores para discutir a PEC da segurança pública

O presidente Lula vai se reunir nesta quinta-feira, 31, às 15h, com governadores estaduais para apresentar a PEC da segurança pública, idealizada pelo ministro Ricardo Lewandowski.

Foram quase três meses entre o anúncio de Lula de que chamaria os governadores a participar da discussão sobre a emenda constitucional e o convite para a reunião.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) confia que os governadores vão embarcar no apoio à PEC com uma política nacional de segurança pública.

Nos últimos meses, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) – que busca se cacifar como uma das opções do campo da direita para a eleição presidencial de 2026 – , esteve no ministério de Ricardo Lewandowski e considerou o texto positivo. Vários governadores do Sul e do Sudeste também deram aval à PEC.

Uma das ideias é integrar os sistemas de checagem de antecedentes criminais para que, por exemplo, uma pessoa condenada por crime violento em um estado não consiga driblar impedimentos legais e obter um registro para porte de arma de fogo em outra unidade da federação.

“O crime organizado virou uma multinacional de delitos e, muitas vezes, eles estão muito à frente da própria polícia dos estados”, declarou Lula em uma reunião com ministros em agosto.

“A gente não quer nem ter ingerência e nem quer mandar. A gente quer compartilhar ações conjuntas, com a definição concreta na Constituição do papel de cada um de nós”, disse Lula naquela ocasião.