Lula propõe pelada Congresso x Planalto e ouve que Dino não pode ser juiz

Uma interação cheia de humor entre Lula e o deputado Elmar Nascimento, que comanda a bancada do União Brasil na Câmara e é um dos pré-candidatos à sucessão de Arthur Lira, chamou a atenção dos líderes de partidos da base governista que se reuniram com o presidente no Palácio do Planalto nesta segunda-feira.

Em dado momento do encontro, permeado por agradecimentos ao trabalho dos deputados na aprovação de propostas de interesse do governo, Lula disse que vai chamar todos os líderes para uma “pelada” na Granja do Torto, espécie de casa de campo da Presidência da República em Brasília.

Em uma bem-humorada referência ao impasse dos Três Poderes sobre as emendas parlamentares, o líder do União Brasil respondeu: “Presidente, aceito, sim, uma partida do time do Executivo contra o time do Legislativo. Só não pode chamar o ministro Dino para ser juiz.”