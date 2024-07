Lula participa de lançamento de plano nacional de inteligência artificial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar nesta terça-feira da abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que volta a ser realizada depois de 14 anos de hiato e será palco do lançamento de um plano nacional de inteligência artificial do governo federal.

O evento começa às 10h, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) trabalha desde março no plano de inteligência artificial. “Foi um processo muito participativo, com mais de 300 pessoas, muitas oficinas, conversas bilaterais com a iniciativa privada, especialistas, sociedade civil organizada, procurando fazer uma sinergia do ecossistema na direção de cuidar para que o Brasil possa garantir sua autonomia, sua soberania”, afirma a ministra Luciana Santos.

A proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) determina que o Brasil:

seja equipado com infraestrutura tecnológica avançada com alta capacidade de processamento, incluindo um dos cinco supercomputadores mais potentes do mundo, alimentada por energias renováveis;

e desenvolva modelos avançados de linguagem em português, com dados e características culturais, sociais e linguísticas nacionais, para fortalecer a soberania em IA.

“Este é um debate estratégico e que impacta diretamente no mundo e no Brasil as cadeias econômicas porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial tem riscos, ela traz muitas oportunidades”, diz a ministra.