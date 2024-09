Lula nomeia Paulo Pimenta para a Secom e Laércio Portela ganha secretaria

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com o fim da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, chefiada por Paulo Pimenta desde 15 de maio, o presidente Lula nomeou o ministro nesta quinta-feira para retornar ao comando da Secom.

Interino no cargo nesse período, o agora ex-ministro Laércio Portela foi nomeado para exercer o cargo de Secretário de Comunicação Institucional da pasta. Ele vai substituir Claudio Roberto dos Santos.

Até maio, a Secoi era comandada por Maneco Hassen, aliado de Pimenta que se juntou a ele como secretário-executivo no Rio Grande do Sul.

Ex-prefeito de Taquari (RS), o gaúcho foi nomeado pelo ministro Rui Costa para chefiar a nova Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, ligada à Secretaria-Executiva da Casa Civil.