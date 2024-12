Lula fará procedimento de “complementação de cirurgia” nesta quinta-feira

O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, divulgou há pouco um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Lula e informou que ele fará “complementação de cirurgia com procedimento endovascular” na manhã desta quinta-feira. De acordo com o texto, a intervenção será uma “embolização de artéria meníngea média” e faz parte da “programação terapêutica” do paciente. Trata-se de uma medida para inibir o influxo de sangue no local.

Segundo o comunicado, Lula permanece sob cuidados intensivos, passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares.

O presidente foi operado na madrugada desta terça para drenar um hematoma do sangramento intracraniano e está internado na UTI do hospital.

Segundo o boletim, assinado pelos médicos Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis, diretores do Sírio-Libanês, outras atualizações serão dadas durante entrevista coletiva a ser realizada às 10h

desta quinta. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados de Roberto Kalil Filho, seu cardiologista, e de Ana Helena Germoglio, que o acompanha em todas as agendas.

Publicidade